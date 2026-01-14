Så vill HIF utveckla akademin: ”Kan vara ”USP-bra”

AKADEMIRANKING. Helsingborgs IF står på nytt för ett starkt resultat i akademicertifiering.

Samtidigt är det tydligt vad klubben vill bli ännu bättre på under 2026.

– Något vi känner att vi kan vara ”USP-bra” på är övergången från akademin till herrlaget, säger akademichef Martin Biärsjö till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Resultatet för årets akademicertifiering publicerades förra veckan och det är flera klubbar som ökar.

En av klubbarna som gör det är Helsingborgs IF. Skåneklubben tar inte någon ny stjärna, men med en ökning på runt 150 poäng så kliver man upp en placering gentemot alla andra klubbar.

– Det är ett ganska gott resultat tycker jag. Vi tar fler poäng 2025 än vad vi gjorde 2024 och det är bra. I förhållande till alla andra, sen kanske det inte är något självändamål att jämföra oss med andra, men där tar vi också ett steg, vi går från sjundeplats till sjätteplats vilket också är positivt och roligt. Generellt så är det bra för oss att se att vi tar fler poäng kontinuerligt och det är roligt, säger Martin Biärsjö till FotbollDirekt.