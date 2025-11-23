Utsiktens tränare: ”Tror inte klubben kommer finnas kvar”

Utsikten är utslaget ur superettan.

Nu oroar sig tränaren Bosko Orovic för klubbens existens.

– Jag tror verkligen det tog slut här, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån

Det räckte in för Utsikten. I kvalet till superettan föll de mot Norrby med 4–3 i mötet.

Göteborgsklubben trillar därmed ur elitfotbollen och det var tungt för lagets tränare Bosko Orovic.

– Mörker. Mörker. Vi har haft en jävla resa, det har varit ett tufft år på alla plan och vi har kämpat och stretat emot. Vi har gjort det vi har kunnat. Det har varit ett tufft år på alla fronter, säger han till GP.

Förutom degradering har ”Kiken” haft det tufft ekonomiskt och var nära att gå i konkurs i höstas. Bosko Orovic tror att klubben kommer upphöra att existera.

– Jag tror inte klubben kommer finnas kvar, det är det som är det sorgliga. Det är vad jag tror. Tyvärr. Det är det som svider mest egentligen, när man ser en kvartersklubb som varit nedtryckt på alla möjliga plan och det tog slut här. Jag tror verkligen det tog slut här, tyvärr.

Så sent som 2023 var Utsikten med och kvalade till superettan men föll där mot BP. Nästa säsong kommer de att spela i division ett.