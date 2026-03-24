Aksum gläds åt finalbeskedet: ”Hjälper att gnälla i media”

SOLNA. Finalen mellan Hammarby och Mjällby AIF kommer att spelas på Strawberry arena.

Detta står klart efter att SvFF har valt att godkänna den gemensamma skrivelse som de två finallagen författade tillsammans.

– Finaler ska alltid spelas på gräs. Sedan är det tråkigt att den spelas i Stockholm, på grund av våra supportrar, säger Mjällby-tränaren Karl Marius Aksum till FotbollDirekt.

Det var under gårdagen som nyheten om den uppskjutna cupfinal-lottningen basunerades ut från det Svenska fotbollförbundet. Anledningen bakom detta var att de två finallagen, Hammarby IF och Mjällby AIF, valt att skicka in en gemensam skrivelse om att matchen borde spelas på neutral plan – i detta fall Nationalarenan i Solna.

Under tisdagens upptaktsträff på Quality Hotel i Solna befinner sig Mjällbys nya huvudtränare, Karl Marius Aksum, på plats och meddelar att han är nöjd med SvFF:s beslut.

– Spontant är det rätt att finalen spelas på neutral plan. Spontant är det också bra att den spelas på gräs. Finaler ska alltid spelas på gräs. Sedan är det tråkigt att den spelas i Stockholm, på grund av våra supportrar. Det är det tråkiga, säger norrmannen till FotbollDirekt.

”Alla var eniga om att vi inte kunde ha det på det här sättet”

– Vi försökte att få matchen till Göteborg där man kan spela på gräs och det är ungefär lika långt för alla supportrar. Jag tror att det var polisen i Göteborg som inte ville ha matchen där. För mig är det här bättre än att det ska vara 50/50 i vem som får en stor fördel. Jag hoppas att det kan bli en fest och att så många Mjällby-fans som möjligt kan komma, fortsätter Aksum.

Är det en fördel för er att finalen spelas på gräs?

– Gräs en kanske en fördel för oss men att matchen är i Stockholm är självklart en fördel för dem med tanke på resan. Men, en final är alltid en final. Det är en helt egen och speciell match. Jag tror egentligen inte att det spelar så stor roll, men vi glada över att det blir på gräs.

Hur känner du kring att SvFF väljer att lyssna på den skrivelse ni och Hammarby skickade in?

– Ja, det hjälper kanske att gnälla lite i media. Jag vet inte vem som tog kontakt först, om det var vi eller Hammarby, men jag tror att vi alla var eniga om att vi inte kunde ha det på det här sättet. Det är en för stor fördel att få matchen på sin hemmaplan och det är mycket mer rättvist att ha matchen på en neutral plan där det bästa laget kommer att vinna, avslutar Aksum.