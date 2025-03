Blåvitts drömstart – två mål på åtta minuter

IFK Göteborg tog emot Hammarby i cupkvarten.

Då slog Blåvitt till med två mål på åtta minuter.

Det var efter runt 25 minuter in i kvartsfinalen i svenska cupen mot Hammarby IF som IFK Göteborg fick en hörna. Nyförvärvet från Norge, Tobias Heintz, slog in bollen från vänster och efter ett dråpligt ingripande av Hammarby-försvaret letade sig bollen hela vägen in i mål.

Minuter senare stod Blåvitt för en blixtsnabb omställning. Ramon Pascal Lundqvist slet sig loss på vänsterkanten och spelade vidare till Eman Markovic, som rullade in tvåan bakom en chanslös Hahn.

Ställningen i paus var 2–0 till IFK Göteborg. I semifinalen väntar Malmö FF eller IF Elfsborg.

Matchen pågår.

Startelvor:

IFK Göteborg:

Dahlberg – Eriksson, Svensson, Erlingmark, Tolf – Kruse, Pascal Lundqvist, Jagne – Markovic, Fenger, Heintz.

Hammarby IF:

Hahn – Skoglund, Eriksson, Vagic, Fofana – M. Karlsson, Tekie, Besara – Lahdo, Arbaham, Tounekti.