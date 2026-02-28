Cissé gjorde efterlängtad debut: ”Semestern är slut”

Ibrahim Cissés arbetstillstånd drog ut på tiden.

Nu har han gjort debut för AIK – i 3-0-segern borta mot IK Oddevold.

– Det kändes väldigt, väldigt bra, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

I slutet av januari meddelade AIK att man hade värvat den 27-åriga mittbacken Ibrahim Cissé, som senast spelade i med de med finska mästarna KuPS.

Då var det sagt att spelaren från Elfenbenskusten skulle vara tillgänglig för spel med ”Gnaget” från och med den 1 februari. Däremot dröjde nyförvärvets uppehållstillstånd fram till mitten av februari och hans första träning ägde rum den under tisdagen förra veckan.

Så sent som i dag, lördag, gjorde ivorianen debut för sitt AIK när han fick hoppa in med omkring tio minuter kvar.

– Det kändes väldigt, väldigt bra. Det var väldigt viktigt att vinna den här matchen, säger Cissé till Expressen och åsyftar 3-0-segern.

Under tiden Cissé inte fick träna med AIK har det dock inte varit särskilt mycket sola och bada för mittbacken.

– Nej, nej. Jag har tränat. Men det har varit individuell träning. Inte med laget. Det har inte varit någon semester. Semestern är slut!

Till Fridhemsvallen hade omkring 700 AIK-supportrar tagit sig. Det var inte riktigt Cissé beredd på.

– Fantastiskt. Jag har aldrig varit med om något liknande!



