Ibrahim Cissé kan göra debut: ”Han är på en bättre plats nu”

KARLBERG. Det dröjde länge innan Ibrahim Cissé fick sitt arbetstillstånd.

Nu har han rest till Uddevalla och kan göra debut för AIK.

– Det är en möjlighet för oss att integrera honom i gruppen, säger tränaren José Riveiro under fredagens pressträff.

Foto: Bildbyrån

I slutet av januari meddelade AIK att man hade värvat den 27-åriga mittbacken Ibrahim Cissé, som senast spelade i med de med finska mästarna KuPS.

Då var det sagt att spelaren från Elfenbenskusten skulle vara tillgänglig för spel med ”Gnaget” från och med den 1 februari. Däremot dröjde nyförvärvets uppehållstillstånd fram till mitten av februari och hans första träning ägde rum den under tisdagen förra veckan. Däremot fanns han inte med i den matchtrupp som tog sig an, och föll mot, Västerås SK.

Under fredagen meddelade dock AIK-tränaren José Riveiro att klubbens nya mittback är redo för spel borta mot IK Oddevold.

– Han är en del av truppen. Det är en möjlighet för oss att integrera honom i gruppen, säger spanjoren och berättar om ivorianens status:

– Han är på en mycket bättre plats nu efter att tränat två veckor med laget. Men han är fortfarande bara två veckor in i sin försäsong.

En spelare som inte kommer att resa med till Uddevalla är fredagens nyförvärv Lukas Bergquist. Anledningen till det menar Riveiro är simpel.

– Han är inte redo, det är väldigt simpelt. Han har inte tränat med gruppen än. Vi måste starta en process med spelaren för att kunna tävla tillsammans med laget. Man kan säga att hans försäsong startar nu.

Däremot menar den nya AIK-tränaren att den före detta Öster-spelaren är ett välkommet tillskott till truppen.

– Han är en intressant spelare i en bra ålder. Han placerar sig bra och kan hjälpa oss i många olika delar av spelet. Han kommer med ambition och hunger att hjälpa oss att bli bättre. Han bidrar med mer konkurrens och det är bara positivt, avslutar Riveiro.

När matchtruppen presenterades stod det klart att mittbacken fanns med. Matchen mellan IK Oddevold och AIK har avspark klockan 13.00.









