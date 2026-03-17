Emilie Joramo: ”Betyder extra för att det är Bajen”

KANALPLAN. Hammarby tog sig till semifinal utan lagkapten Alice Carlsson i truppen.

Då fick Emilie Joramo återigen axla den åtråvärda rollen.

– Det känns som att man är en del av familjen. Så det är stort, säger Emilie Joramo till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter förra veckans kryss mot Växjö hade Hammarby kniven mot strupen för att ta sig vidare till semifinal. Det gick enligt plan för Hammarby och efter en 3–0 seger mot Vittsjö säkrade man semifinal.

– Det känns väldigt bra. Det var det jobbet vi skulle göra idag. Vi skulle ta oss vidare. Så det känns bra, säger Emilie Joramo till FotbollDirekt.

Alice Carlsson var utanför matchtruppen på grund av en lättare känning. Då fick norskan kliva upp och axla rollen som lagkapten.

– Ja, det är alltid stort. Det betyder så mycket i den här klubben. Det betyder lite extra för att det Bajen. Det känns som att man är en del av familjen. Så det är stort.

Ni kommer ut idag som ett helt annat Hammarby och tar revansch efter förra veckan. Hur viktigt är det för er som lag?

– Det är bra och det är viktigt. Vi ska vara ett sånt lag. Vi är ett nytt lag och vi måste sätta nya premisser samman. Men det känns bra att vi är klara att avgöra det. Även om det är lite uppståndelse idag också. Något som är väldigt bra och något som är lite slarvigt.

Hammarby lottades mot Kristianstad på bortaplan i semifinal. Det var ingen drömlottning för Joramo.

– Nej, jag tror det blir tufft, men såklart vill vi ha den hemma. Men det är många möjligheter och vi ska gå för att vinna den.

Du står här som regerande cup-mästare. Hur skulle det vara att vinna cupen igen?

– Otroligt kul. Det är det vi går för och det är det vi har lust till. Så nu ska vi göra allt för att komma till en final, avslutar Joramo.