Björn Hamberg har gjort sin första match som manager för Elfsborg.

Den vann han med hela 4-1 mot Helsingborgs IF.

– Det viktigaste just nu är att vi vinner, håller nollan och gör några mål framåt, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

I dag, söndag, gjorde Björn Hamberg sin första match som manager för IF Elfsborg – som tog emot Helsingborgs IF i gruppspelet av Svenska Cupen.

På Borås Arena dröjde det endast sju minuter innan Jakob Voelkerling Persson kom helt fel in i en duell med Frederik Ihler och drog på sig ett direkt rött kort. Därefter såg Arber Zeneli till att Elfsborg gjorde tre mål innan Altti Hellemaa fastställde slutresultatet till 4-0.

Efter matchen var Hamberg nöjd, vilket han sannerligen hade rätt till.

– Vi startar bra och såklart hjälper det alltid med en tidig utvisning. Men jag ser utvisningen som att de stoppade ett farligt anfall för oss, så jag tycker vi förtjänar den fördelen på något sätt. Sett över 90 minuter är jag jättenöjd. Det här var en bra start som vi kan bygga vidare på, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Det går alltid att vara girig. Men det viktigaste just nu är att vi vinner, håller nollan och gör några mål framåt. Det sätter oss i en bra position för nästa match.



På plats i Borås hade den nya Elfsborgsmanagern sin familj och vänner, som han fick chansen att fira segern med.

– Som tur är har jag familjen här, så i kväll ska vi väl se reprisen av ”Mello” eller något sånt. De åker tillbaka i morgon och sen kanske jag inte träffar dem på länge. Så det blir en kväll med familj och vänner, avslutar han.



