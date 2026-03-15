Erkänner – kunde ändrat allt: ”Tanken slog mig…”

STOCKHOLM. Matchhjälte i 91:a minuten för Hammarby.

Men det var inte spik att Paulos Abraham skulle varit kvar på planen då.

– En sämre insats än vad vi förväntade oss av honom. Tanken slog mig att byta ut honom, säger tränaren Kalle Karlsson till FotbollDirekt.

Han har tokhyllat Paulos Abraham den här vintern.

Nu fick Kalle Karlsson rätt då det blev Abraham som frälste Hammarby i derbykvartsfinalen mot Djurgården.

Men när FD väntar sig att Karlsson ska vara full av beundran kring sin anfallare blir det tvärtom.

– Han hade inte riktigt bollen med sig, en sämre insats än vad vi förväntade oss av honom. Vi vet vad han kan göra i träning. Jag får erkänna att tanken slog mig i andra halvlek att byta ut honom, säger Karlsson och fortsätter:

– Men Paulos är samtidigt en spelare som löper mycket, som definitivt har förmågan att ta sig igenom en förlängning. Han hade fortfarande energi och det blev rätt.

Vet han om att han var nära att bli utbytt?

– Han var inte på väg att bli utbytt, jag sa att tanken slog mig. Men ja, jag sa det till honom att tanken slog mig i andra halvlek men nu valde vi att behålla honom och det blev rätt beslut.