Guide: Så spelas kvalet till svenska cupen för damer
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Det är dags för den tredje kvalomgången i svenska cupen för damer.
Vinnarna är klara för gruppspel till 2026.
Här är allt du behöver veta om cupmatcherna.
I veckan drar den tredje och sista kvalomgången i svenska cupen i gång. Damernas tredje omgång är, precis som herrarnas andra omgång, avgörande för vilka lag som går vidare till gruppspel i svenska cupen nästa år. Det är även i den tredje kvalomgången som de 14 damallsvenska lagen kliver in i turneringen.
Den 16 kvalmötena drar i gång med två matcher i dag, onsdag, och fortsätter hela vägen fram till den 5 november. Fem matcher saknar ännu speldatum.
Hammarby är regerande cupmästare på damsidan.
Hur spelas svenska cupen-kvalet?
Onsdag 10 september
- 19:00: Eskilstuna United – Djurgårdens IF
- 20:00: Sunnanå SK – Piteå IF
Tisdag 16 september
- 19:00: Trelleborgs FF – Malmö FF
Onsdag 17 september
- 19:00: Sollentuna SK – Hammarby IF
Tisdag 23 september
- 19:00: Jitex BK – Vittsjö GIK
Onsdag 8 oktober
- 18:30: Helsingborgs IF – Kristianstads DFF
Onsdag 15 oktober
- 20:00: Älvsjö AIK – IF Brommapojkarna
Fredag 24 oktober
- 19:00: Enskede IK – AIK
Lördag 25 oktober
- 14:00: Tierps IF – Gefle IF
Onsdag 5 november
- 18:30: IF Elfsborg – Växjö DFF
- 19:00: IK Rössö Uddevalla – BK Häcken
Matcher som saknar speldatum
- Team TG FF – Umeå IK
- Örebro SK – IFK Norrköping
- Råda BK – Linköping FC
- Mallbackens IF Sunne – Alingsås IF
- Lilla Torg FF – FC Rosengård
Den här artikeln handlar om: