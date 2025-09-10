Det är dags för den tredje kvalomgången i svenska cupen för damer.

Vinnarna är klara för gruppspel till 2026.

Här är allt du behöver veta om cupmatcherna.

I veckan drar den tredje och sista kvalomgången i svenska cupen i gång. Damernas tredje omgång är, precis som herrarnas andra omgång, avgörande för vilka lag som går vidare till gruppspel i svenska cupen nästa år. Det är även i den tredje kvalomgången som de 14 damallsvenska lagen kliver in i turneringen.

Den 16 kvalmötena drar i gång med två matcher i dag, onsdag, och fortsätter hela vägen fram till den 5 november. Fem matcher saknar ännu speldatum.

Hammarby är regerande cupmästare på damsidan.

Hur spelas svenska cupen-kvalet?

Onsdag 10 september

19:00: Eskilstuna United – Djurgårdens IF

20:00: Sunnanå SK – Piteå IF

Tisdag 16 september

19:00: Trelleborgs FF – Malmö FF

Onsdag 17 september

19:00: Sollentuna SK – Hammarby IF

Tisdag 23 september

19:00: Jitex BK – Vittsjö GIK

Onsdag 8 oktober

18:30: Helsingborgs IF – Kristianstads DFF

Onsdag 15 oktober

20:00: Älvsjö AIK – IF Brommapojkarna

Fredag 24 oktober

19:00: Enskede IK – AIK

Lördag 25 oktober

14:00: Tierps IF – Gefle IF

Onsdag 5 november

18:30: IF Elfsborg – Växjö DFF

19:00: IK Rössö Uddevalla – BK Häcken

Matcher som saknar speldatum