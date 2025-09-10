Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Guide: Så spelas kvalet till svenska cupen för damer

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Det är dags för den tredje kvalomgången i svenska cupen för damer.
Vinnarna är klara för gruppspel till 2026.
Här är allt du behöver veta om cupmatcherna.

230606 Susanne Erlandssons pokal inför finalen i Svenska Cupen mellan Hammarby och Häcken den 6 juni 2023 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

I veckan drar den tredje och sista kvalomgången i svenska cupen i gång. Damernas tredje omgång är, precis som herrarnas andra omgång, avgörande för vilka lag som går vidare till gruppspel i svenska cupen nästa år. Det är även i den tredje kvalomgången som de 14 damallsvenska lagen kliver in i turneringen.

Den 16 kvalmötena drar i gång med två matcher i dag, onsdag, och fortsätter hela vägen fram till den 5 november. Fem matcher saknar ännu speldatum.

Hammarby är regerande cupmästare på damsidan.

250521 Hammarbys spelare jublar med pokalen efter finalen i Svenska Cupen mellan Hammarby och IFK Norrköping den 21 maj 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Hur spelas svenska cupen-kvalet?

Onsdag 10 september

  • 19:00: Eskilstuna United – Djurgårdens IF
  • 20:00: Sunnanå SK – Piteå IF

Tisdag 16 september

  • 19:00: Trelleborgs FF – Malmö FF

Onsdag 17 september

  • 19:00: Sollentuna SK – Hammarby IF

Tisdag 23 september

  • 19:00: Jitex BK – Vittsjö GIK

Onsdag 8 oktober

  • 18:30: Helsingborgs IF – Kristianstads DFF

Onsdag 15 oktober

  • 20:00: Älvsjö AIK – IF Brommapojkarna

Fredag 24 oktober

  • 19:00: Enskede IK – AIK

Lördag 25 oktober

  • 14:00: Tierps IF – Gefle IF

Onsdag 5 november

  • 18:30: IF Elfsborg – Växjö DFF
  • 19:00: IK Rössö Uddevalla – BK Häcken

Matcher som saknar speldatum

  • Team TG FF – Umeå IK
  • Örebro SK – IFK Norrköping
  • Råda BK – Linköping FC
  • Mallbackens IF Sunne – Alingsås IF
  • Lilla Torg FF – FC Rosengård

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt