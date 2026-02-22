Häcken höll undan – slog Oddevold med uddamålet

Under söndagen premiärspelade BK Häcken och IK Oddevold i svenska cupen.

Då drog hemmalaget det längsta strået – och vann med uddamålet.

Foto: Bildbyrån

Samtidigt som Västerås SK besökte och besegrade AIK i Stockholm premiärspelade BK Häcken och IK Oddevold i svenska cupen.

Matchen, som spelades på Nordic Wellness arena, såg ut att förbli mållös efter de första 45 minuterna. Däremot ville hemmalaget och Adrian Svanbäck annat då man tog ledningen i den tredje tilläggsminuten.

Innan dess skulle dock göteborgslaget tvingas till ett byte – på målvaktspositionen. Detta då Andreas Linde tvingades gå ut med en lindad vad och ersättas av Etrit Berisha.

I den andra halvleken utökade Jens Gustafssons lag till 2-0 redan efter åtta minuter, genom Silas Andersen. Innan matchen var över tilldömdes Oddevold en straff och Leonardo Shahin reducerade till 2-1.

Närmare än så kom man dock inte och BK Häcken vann årets första tävlingsmatch.