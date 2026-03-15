Isak Bjerkebo sköt Sirius till semifinal: ”Förtjänat det”

UPPSALA. Det dröjde till förlängning.

Då avgjorde Isak Bjerkebo för Sirius på straffspark.

– Jag visste att jag skulle ta den och jag visste att jag skulle göra mål, säger han efter kvartsfinalen.

Den sista kvartsfinalen mellan IK Sirius och IFK Göteborg skulle avgöras under söndagen. Bataljen på Studenternas IP gick till förlängning efter mållösa 90 minuter.

I slutet av den första förlängningskvarten tilldelades Sirius en straff efter att Blåvitts Rockson Yeboah gjort ner Isak Bjerkebo. Yttern var iskall från elva meter och placerade in segermålet.

– Jag visste att jag skulle ta den och jag visste att jag skulle göra mål. Sedan var det såklart nerver och så men jag hade en tro på mig själv och jag har tagit mycket straffar på träning så jag visste att jag skulle göra mål, säger Bjerkebo efter att ha säkrat en semifinalplats.

Trots att matchen blev 120 minuter tyckte Sirius-stjärnan att det var de som hade kontroll över läget.

– Det är ett ställningskrig i början och det är mycket nerver och så men de får en bra inledning. Men efter 25 minuter tycker jag vi har kontroll hela tiden och vi vinner rättvist, säger han och tillägger:

– Jag tycker bara att vi matar ner dem till slut blir de trötta och vi fortsätter med inlägg och med smart passningsspel. Vi gör allt vi kan och bryter ner dem. till slut får vi betalt för det.

Nu väntar en semifinal mellan IK Sirius och Hammarby den 22 mars.

– Jag tycker vi har förtjänat det och jag bara otroligt stolt över grabbarna, säger han till FotbollDirekt.

Bjerkebo tror att Uppsalaklubben kan gå hela vägen.

– Otroligt rolig match. De är också ett jättebra lag men jag hoppas vi kan störa dem där nere. Det är såklart det är möjligt (att vinna cupen) och det är det vi drömmer om.

Hyllar lagkamraten

Mycket av spelet från Sirius del byggdes upp på vänsterkanten. Isak Bjerkebo tillsammans med lagkamraten Oscar Krusnell hittade varandra och blev ett ständigt hot för gästerna. Bjerkebo visste att det skulle bli en succé redan efter första träningen med varandra.

– Från den första träningen kände jag att vi spelar på samma sätt. Vi bara går ihop och han är enkel att jobba med, säger Bjerkebo till FotbollDirekt.

Isak Bjerkebo anslöt till IK Sirius inför fjolårssäsongen. 23-åringen noteras för nio mål och sju assist på 33 matcher.