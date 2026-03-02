JUST NU: Besara med hattrick i galen match

Elohim Kaboré har fått en flygande start på säsongen i Hammarby. Ivorianen har för andra cupmatchen i rad hittat nätet.

ÖSK kvitterade dock sedermera till 1-1 efter en rejäl målvaktstavla från Warner Hahn – men kort senare satte Besara 2-1 mot sitt forna lag.

Hammarby leder nu med 5-3 efter hattrick från Besara.

Foto: Bildbyrån

Han fick inte särskilt mycket speltid i fjol, men nu ser ivorianen Elohim Kaboré ut att kunna blomma ut rejält i årets Hammarby.

Det var anfallaren som satte det förlösande 1-0-målet hemma mot Brage i upptakten av den andra halvleken i cuppremiären förra fredagen vilket visade vägen i 2-0-viktorian.

Nu borta mot ÖSK var det återigen Kaboré som var först att hitta nätet. För efter att kapten Nahir Besara missat ett jätteläge efter kvarten spelad kom Kaboré fri minuten senare efter en miss i ÖSK-försvaret och ensam med Ojrzynski gjorde anfallaren inget misstag.

1-0 Hammarby och vild glädje bland de tusentals grönvita supportrar som tagit sig till Behrn arena den här måndagskvällen.

Men den grönvita glädjen varade inte speciellt länge. För 20 minuter senare var det kvitterat – och det efter en rejäl blunder från Warner Hahn som på Christoffer Redenstrands skott som gick mitt på målvakten inte lyckades styra bort bollen.

1-1 och ÖSK-supportrarnas tur att fira, men bara några minuter. För därefter visade Nahir Besara att släkten är värst genom att enkelt rulla in 2-1 i straffområdet efter en läcker dragning. Besara valde att inte fira av respekt mot ÖSK som han representerat under hela tre sejourer.

I paus blev det tråkiga scener med inspringande supportrar till Hammarby som kastade bengaler mot ÖSK:s sittplatspublik.

I upptakten av andra halvlek kom 3-1 till Hammarby där Besara hittade fram till Kaboré som distinkt krutade in bollen intill första stolpen.

Efter dryga timmen spelad sköt inhopparen Abraham ett skott på inspel från Skoglund som Ojrzynski stötte retur rakt ut och där Besara enkelt sköt 4-1. Precis som vid 2-1-målet valde Besara att inte fira.

Precis efter Hammarbys 4-1-mål tröstmålade ÖSK vackert på nick från Antonio Yakoub som precis som Besara har en lång bakgrund i Assyriska.

Med mindre än tio minuter kvar tryckte Hampus Söderström in nästa reducering för ÖSK med en läcker yttersida i krysset och helt plötsligt bara ett mål upp för ÖSK till en 4-4-kvittering. Vilken match, vilken dramatik.

I 85:e minuten satte dock Besara spiken i kistan med sitt 5-3-mål. Kaptenen med hattrick mot sin forna klubb. Fortsatt inget firande från den nyblivne 35-åringen.

Örebro SK: Ojrzynski, Söderström, Sandberg, Stenberg, Redenstrand, Bovalina, Ortmark, Ibrahimbegovic, Dana, Yakoub, Holmberg.

Hammarby IF: Hahn – Skoglund, Eriksson, Winther, Persson – Karlsson, Besara, Adjei – Madjed, Kaboré, Okeke

Noterbart är att Jacob Ortmark som lämnade Bajen i vintras efter en misslyckad tid i klubben startar för ÖSK medan Hammarbys rekordaffär Victor Lind inleder på bänken.