Skandalscener i Örebro – bengaler kastades mot sittplatspublik

I pausvilan mellan ÖSK och Hammarby spårade det ur där supportrar till Hammarby tog sig in på planen och kastade bengaler mot hemmapublikens sittplatsläktare.

Hammarby leder med 2-1 efter den första halvleken borta mot Örebro i Svenska cupens andra gruppspelsomgång.

Men detta är under pausvilan inte i centrum. Det är skandalscenerna i paus där supportrar till Hammarby tog sig ner på planen och kastade ett flertal brinnande bengaler mot ÖSK:s sittplatspublik.

De relativt få ordningsvakter på plats fick mota bort de inspringande grönvita supportrarna som sedan sprang tillbaka till sin kortsida.

Därefter lugnade det ner sig snabbt.