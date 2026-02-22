JUST NU: Så ställer AIK och VSK upp i heta cupmötet

Svenska cupens gruppspelsomgång rullar vidare och nu har turen kommit till söndagens matcher där det inleds med ett allsvenskt möte i form av AIK och VSK.

Avspark 13:00.

Foto: Bildbyrån

Hammarby spelade på 3Arena i fredags, Djurgården gjord det detsamma i går.

Nu är det AIK:s tur att spela cupfotboll i huvudstaden, fast i norra delarna. Under söndagsmorgonen kom AIK med beskedet att flera spelare missar matchen på grund av skada eller sjukdom.

Västerås gästar de svartgula klockan 13 på Nationalarenan och det är ett möte som är av allsvensk karaktär eftersom VSK är tillbaka i serien efter att ha varit nere och vänt i superettan.

Så ställer lagens tränare ut sin respektive elva – och det är ju nya bekantskaper i form av José Riveiro i AIK och Kalle Karlssons tidigare andreman Alexander Rubin i VSK.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt – Thychosen, Csongvai, Nissen, Omondi – Geiger, Hove, Besirovic – Ayari, Filling, Celina

Västerås: Jäger – Magnusson, Nsabiyumva, Wernersson – Gefvert, Ring, Diagne, Baggesen – Magnusson, Taonsa, Gunnarsson