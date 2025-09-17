De regerande mästarna Hammarby går in i svenska cupens tredje kvalrunda på onsdag.

Då tar Sollentuna FK emot ”Bajen” i en match som hemmalaget ser mycket fram emot.

– Det är ingen press, vi ska bara ha skitkul och spela fotboll när det är som bäst, säger Sollentunas lagkapten Stina Huss till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/Josefine Gehlin

Svenska cupen för damerna är inne i kvalrunda tre och laget som vinner den rundan kommer ta sig till gruppspelet nästa år. Nu ska division 1 laget Sollentuna FK möta tuffast möjliga motstånd när de regerande mästarna Hammarby IF kommer på besök. En lottning som lagkapten Stina Huss var väldigt nöjd med.

– Jag kände bara “fy fan vad kul att möta Hammarby”. Det är ingen press, vi ska bara ha skitkul och spela fotboll när den är som bäst. Det är mest roligt och vi har ingenting att förlora på detta. Att få möta ett allsvenskt lag som ligger etta i serien och har spelat i Champions League. Det är en merit att ta med sig framöver, säger mittfältaren.

Stina Huss har mött Hammarby en del i elitettan. Det 26-åringen tog med sig mest från de matcherna var ”Bajens” supportarna. Att möta publiken tror Huss kommer bli mentalt jobbigt för Sollentuna.

– Det var länge sen jag mötte dem. Deras supportrar tog jag med mig mest. Jag tycker de är fantastiska och hejar på sitt lag väldigt fint. Men vi är inte vana med det så det kan vara något som kan vara mentalt jobbigt för oss. Många i laget är nog inte vana med den kulturen och att få ramsorna riktade mot oss kan vara svårt. Men det blir en upplevelse hur som helst.

Lagkaptenen vill inte lägga någon press på sina lagkamrater när stora namn som Smilla Holmberg och Ellen Wangerhiem kommer på besök till Sollentunavallen. Matchen mot ”Bajen” handlar bara om att gå ut och ha kul.

– Det inte är någon press. De har världsspelare där som Smilla Holmberg och det är spelare som är bra och ligger långt fram. Vi ligger i mitten av division ett och vi ska bara göra vår grej och gå ut och ha jävligt kul och spela en rolig match.

”Plocka ihop sina banderoller i tystad”

Stina Huss har vunnit mot Hammarby förut. 2019 spelade mittfältaren i IK Uppsala och i den sista omgången av elitettan var det seriefinal mot Hammarby där det var kamp om damallsvenskt avancemang. En match som Huss och Uppsala vann.

Även denna gången står mycket på spel när vinnaren går till gruppspel i cupen nästa år. Huss har hopp om att kunna krossa Hammarbys drömmar en gång till.

Foto: Bildbyrån

– Skulle nog säga att det är svårt att beskriva känslan av att se ett topplag med de förutsättningarna och den supporten plocka ihop sina banderoller i tystnad medans vi springer och firar. Det är obeskrivligt, men jag hade gjort mycket känna det adrenalinet igen, säger hon och fortsätter:

– Det hade varit så brutalt sjukt. Det kanske inte är något man förväntar sig men ett litet hopp finns och det hade varit årets grej och något som Sollentuna hade kunnat ha med sig hela livet. Att ha slagit ut mästarna från förra året att slå ut ett sånt lag hade varit sjukt.

Matchen mellan Sollentuna FK och Hammarby startar klockan 19:00 under onsdagen.