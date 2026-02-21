Layouni saknas helt i Häckens trupp

BK Häcken ställs mot Oddevold på söndagen i svenska cupen.

Då saknas Amor Layouni helt i matchtruppen.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken inleder gruppspelet i svenska cupen mot IK Oddevold på söndagen.

När Häcken presenterade sin matchtrupp stod det klart att Severin Nioule, Sabri Kondo och Leo Väisänen missar matchen på grund av skador och avstängningar.

Amor Layouni saknas helt och utan förklaring från klubben.

33-åringen har tidigare sagt att han är missnöjd med hur träningarna fungerar i klubben. Han lämnade Häckens försäsongsläger tidigare än resten av laget. Det har dessutom rapporterats om att Layouni kommer ta föräldraledigt till i sommar om han inte får lämna klubben.

Samtidigt har stjärnan öppnat för att förlänga.

Matchen mellan Häcken och Oddevold startar 13.00 på söndag.