Musovic tillbaka i truppen – så startar Malmö FF i cupen

Malmö FF gör tävlingspremiär denna säsongen.

Skånelaget tar emot Piteå IF på Malmö IP.

Avspark 13:00.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF välkomnar Piteå IF till Malmö IP för att dra igång svenska cupen. Det är Malmö och Piteås första tävlingsmatch i år.

Hemmalaget startar med Moa Öhman i mål men på bänken finns landslagsmålvakten Zecira Musovic, för första gången i tävlingssammanhang. Musovic anslöt till Malmö i somras när hon var höggravid med sin dotter. Nu är stjärnan tillbaka på bänken.

Moa Öhman har fått en plats i landslaget när Musovic varit borta och konkurrensen i både Malmö och landslaget blir stor när Musovic kommer tillbaka.

Startelvor:

Malmö FF: Öhman – Hoff Persson, Carlsson, Mårtensson, Petrovic – Sayer, Lilja, Skoog – D´Aquila, Ivanovic, Kanutte.

Piteå IF: Sparkowski – Henriksson, Simonovic, Green, Johannesen – Johansson – Edlund, Matsubara, Ekblom, Sampon – Ali.