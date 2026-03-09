Nordfeldts passning: ”Ni som vill ha mer att skriva om”

SOLNA. Det stod mellan Djurgården och AIK.

Det blev Djurgården som får möta ett formtoppat Hammarby i Svenska cupens kvartsfinal.

Kristoffer Nordfeldt hänger inte läpp för att det blev Gais och inte ett glödhett derby.

– Jag tror det mer är ni på utsidan som vill ha mer att skriva om, säger Gnagets stjärnmålvakt till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Direkt efter AIK:s 4-0-seger mot ett decimerat BK Häcken lottades kvartsfinalerna som spelas till helgen.

Med två lotter kvar stod det klart att det antingen skulle bli Djurgården eller AIK som skulle drabba samman med Hammarby i ett bortaderby, ett Bajen som gick rent i gruppspelet och som gjorde hela 14 mål framåt på dessa tre matcher.

Det blev Djurgården som fick Hammarby medan AIK åker ner till Göteborg för bortamatch med Gais.

En som har bra minnen från det mötet i fjol är Bersant Celina som då i allsvenskans premiär blev matchhjälte med drabbningens enda mål på Gamla Ullevi.

– Det blir en tuff match. Det är två bra lag som möts, säger Celina till FD.

Är du besviken över att det inte blev ett derby mot Hammarby?

– Jag har inte tänkt på det egentligen.

AIK:s mittfältsstjärna får medhåll av målvakten Kristoffer Nordfeldt som heller inte lägger någon vikt vid att det inte blev ett derby mot Hammarby i kvartsfinalen.

– Jag tror det mer är ni på utsidan som vill ha mer att skriva om, säger han och fortsätter:

– Jag hade ingen koll på lottningen men fattade att vi inte kunde få hemmaplansfördel efter vår plump hemma (i premiären mot Västerås som slutade med en 0-2-förlust). Alla lag som gått vidare till kvartsfinal är väl värda det och det är nu upp till oss att göra en bra match.