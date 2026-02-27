Örgryte mot Mjällby – så startar lagen
Örgryte tar emot Mjällby i den andra omgången av Svenska Cupen.
Matchen spelas på Nordic Wellness Arena på Hisingen.
Här nedan syns startelvorna.
För första gången på sju år möter Örgryte och Mjällby varandra i en tävlingsmatch. Nu rör det sig om gruppspel i Svenska Cupen.
Mjällby inledde cupspelet på bästa sätt när man slog Kalmar FF med 2-0. ÖIS fick en svårare start med endast en poäng borta mot IFK Värnamo. Endast gruppsegraren får en plats i kvartsfinalen.
Inför dagens match ser tabelläget ut som följer:
1: Mjällby, 3 poäng, +2
2: IFK Värnamo, 1 poäng, +0
3: Örgryte, 1 poäng, +0
4: Kalmar FF, 0 poäng -2
Örgryte (3-4-3)
Hampus Gustafsson – Michael Parker, Mikael Dyrestam, Jonathan Azulay – Daniel Paulson (C), Owen Parker-Price, Benjamin Laturnus, William Svensson– Tobias Sana, Noah Christoffersson, William Hofvander.
Mjällby (3-4-3)
Robin Wallinder – Tony Miettinen, Axel Norén, Ludvig Tidstrand – Villiam Granath, Jeppe Kjær, Jesper Gustavsson (C), Ludwig Malachowski-Thorell, Aki Samuelsen, Jacob Bergström, Elliot Stroud.
