Örgryte mot Mjällby – så startar lagen

Örgryte tar emot Mjällby i den andra omgången av Svenska Cupen.

Matchen spelas på Nordic Wellness Arena på Hisingen.

Här nedan syns startelvorna.

Foto: Bildbyrån

För första gången på sju år möter Örgryte och Mjällby varandra i en tävlingsmatch. Nu rör det sig om gruppspel i Svenska Cupen.

Mjällby inledde cupspelet på bästa sätt när man slog Kalmar FF med 2-0. ÖIS fick en svårare start med endast en poäng borta mot IFK Värnamo. Endast gruppsegraren får en plats i kvartsfinalen.

Inför dagens match ser tabelläget ut som följer:

1: Mjällby, 3 poäng, +2

2: IFK Värnamo, 1 poäng, +0

3: Örgryte, 1 poäng, +0

4: Kalmar FF, 0 poäng -2

Örgryte (3-4-3)

Hampus Gustafsson – Michael Parker, Mikael Dyrestam, Jonathan Azulay – Daniel Paulson (C), Owen Parker-Price, Benjamin Laturnus, William Svensson– Tobias Sana, Noah Christoffersson, William Hofvander.

Mjällby (3-4-3)

Robin Wallinder – Tony Miettinen, Axel Norén, Ludvig Tidstrand – Villiam Granath, Jeppe Kjær, Jesper Gustavsson (C), Ludwig Malachowski-Thorell, Aki Samuelsen, Jacob Bergström, Elliot Stroud.

Följ matchen här.