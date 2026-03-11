Oväntade beskedet i Djurgården: ”Jag hoppas”

STOCKHOLM. Han har inte varit med i cupmatcherna och saknades också ute på träningsplanen under onsdagen.

Ändå hoppas Daniel Stensson vara med mot Hammarby på söndag.

– Jag är absolut optimistisk, säger mittfältaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Tre spelare saknades på Djurgårdens träning ute på ett regnigt Kaknäs under onsdagen: Adam Ståhl, Nino Žugelj och Daniel Stensson.

De två förstnämnda syntes överhuvudtaget inte till, men efter träningen kom Daniel Stensson för att ställa upp på intervju – och mittfältaren kom minst sagt med ett oväntat besked.