Foto: Bildbyrån

Oväntade beskedet i Djurgården: ”Jag hoppas”

STOCKHOLM. Han har inte varit med i cupmatcherna och saknades också ute på träningsplanen under onsdagen.
Ändå hoppas Daniel Stensson vara med mot Hammarby på söndag.
– Jag är absolut optimistisk, säger mittfältaren till FotbollDirekt.

Tre spelare saknades på Djurgårdens träning ute på ett regnigt Kaknäs under onsdagen: Adam Ståhl, Nino Žugelj och Daniel Stensson.

De två förstnämnda syntes överhuvudtaget inte till, men efter träningen kom Daniel Stensson för att ställa upp på intervju – och mittfältaren kom minst sagt med ett oväntat besked.

