Piken efter blundern: ”En av de bästa, borde tagit den”

Warner Hahn svarade för en rejäl målvaktstavla i bortamötet med ÖSK.

I paus skickade hemmalagets målgörare Christoffer Redenstrand en passning till Hammarbys stjärnkeeper.

– Jag tycker han är en av allsvenskans bästa målvakter, han borde ha tagit den, säger ÖSK-spelaren i en Expressens tv-sändning.

Foto: Bildbyrån

Det var en händelserik första halvlek mellan Örebro SK och Hammarby IF på Behrn arena i Svenska cupens andra gruppspelsomgång.

Efter kvarten spelad gav ivorianen Elohim Kaboré sitt Hammarby ledningen efter en miss i hemmalagets försvar, detta kort efter att Nahir Besara bommat ett jätteläge mot sin forna klubb ÖSK.

Men Örebro SK som med nöd och näppe klarade sig kvar i superettan i fjol skulle ta sig tillbaka in i matchen.

Den här gången var det Bajen som bjöd på målet. Christoffer Redenstrand sköt ett skott rakt på Warner Hahn som Bajens målvakt tappade in i nät.

– Han kanske ska ta den… Jag tycker han är en av allsvenskans bästa målvakter, han borde ha tagit den, säger ÖSK-spelaren i Expressens tv-sändning från Behrn arena.

Hemmalagets målskytt är annars imponerad av det Hammarby som två år i rad slutat tvåa i allsvenskan.

– Vi möter ett spelskickligt lag. Vi får springa mycket och ta kampen. De är skickliga, de kommer fram för lätt, summerar Redenstrand det.

För det var nämligen Bajen som lämnade för pausvila i ledning. Kort efter kvitteringen satte Nahir Besara 2-1 och tog därmed revanschen på sig själv från när han sköt över från nära håll tidigare i halvleken. Den här gången lurade han skjortan av sin försvarare i straffområdet och placerade in 2-1 i bortre.

Hammarby vann till slut med 5-3 efter ett hattrick från Besara.