Schröder missnöjd – trots hattrick: ”Missade ett läge”

BK Häcken har tagit sig till final i Svenska cupen.

Detta mycket tack vare Felicia Schröder som stod för ett hattrick mot Djurgården.

– Jätteskönt, men jag missade ett läge också. Då blir jag frustrerad, säger hon till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Under fredagskvällen gjorde Djurgårdens IF och BK Häcken upp om en platser i maj månads final av Svenska cupen.

På Kristinebergs IP tog hemmalaget en tidig ledning och höll sedan i den fram till den 81:a minuten. Då stod Felicia Schröder, 18, för ett läckert avslut som senare innebar förlängning.

Där fyllde hon inte bara på med ledningsmålet utan stängde även matchen med ett hattrick som innebar att Hisinge-laget tog sig vidare till final, där man ställs mot Hammarby.

– Det stärker självförtroendet. Jag älskar att göra mål och det är jätteskönt att få bidra med det också. Jag har jobbat hela livet med att göra mål på olika sätt och får utdelning av det i dag, säger Felicia Schröder till Fotbollskanalen efter matchen.

Talangens andra mål gjorde hon via huvudet efter assist av Thelma Pálmadóttir.

– Jag brukar inte göra mål på huvudet. Jag har något förflutet med Djurgården, att jag gör mål på huvudet. Jätteskönt, men jag missade ett läge också. Då blir jag frustrerad, säger hon trots sitt hattrick.

– Det hade kunnat bli 4-1 också…, slår anfallaren fast.



