Tröttnar på frågan: ”Jag har sagt tillräckligt”

STOCKHOLM. Den eviga följetången i Djurgården fortsätter.

Vem är egentligen etta mellan stolparna?

– Jag gillar inte att ändra målvakt men det funkade i dag, säger Jani Honkavaara efter förlusten mot Hammarby.

– Jag har sagt tillräckligt om det, konstaterar Rinne som fick chansen efter två matcher i rad utan speltid.

Djurgården har fortsatt inte vunnit ett derby mot Hammarby sedan sommaren 2022.

Under söndagen vann Hammarby cupkvartsfinalen med 1-0 efter mål från Paulos Abraham i 91:a minuten.

– Jag är stolt över mina spelare, jag gillar hur de följde planen. Det var små marginaler att vi förlorade den här matchen, summerar tränaren Jani Honkavaara det efteråt.

Likt i fjol fortsätter finländaren att rotera på målvaktsposten – något vare sig Jacob Rinne eller Filip Manojlovic uppskattar. De vill veta vem som är etta – men Honkavaara har hela tiden sagt att den som är bäst står.

Rinne fick chansen i cuppremiären mot Falkenberg men efter den chockerande 0-2-förlusten petades han i två raka matcher. I stället var det Manojlovic som stod i segrarna mot Skövde och BP.

”Jävligt frustrerande att inte vinna”

Nu var trots allt Jacob Rinne tillbaka i målet – men precis som mot Falkenberg blev det alltså ett nytt nederlag.

– Klart det är jävligt frustrerande att inte vinna. Men jag får bara fokusera på min prestation och jag tycker den var stabil, mer kan jag inte göra, säger Rinne till FotbollDirekt som sedan kommenterar den ovissa, udda målvaktssitsen i Dif.

– Jag börjar bli van. Jag hoppas att jag ska göra det enkelt för Jani genom att vara den bästa. Jag kan inte göra så mycket mer.

Inför derbyt konstaterade Hammarbys målvakt Warner Hahn för FD att han inte alls gillat sitsen som Rinne och Manojlovic är i. Rinne rycker mest på axlarna åt situationen i Dif.

– Jag har nog sagt tillräckligt om det.

”Jag förstår att ni frågar…”

Honkavaara medgav på presskonferensen efteråt att han är trött på målvaktsfrågan. Är Rinne också det?

– Jag förstår att ni frågar, men jag kan inte säga så mycket annat än att jag redan sagt tillräckligt.

Honkavaara tycker dock rockaden inför derbyt föll väl ut trots förlusten.

– Jag gillar inte att ändra målvakt, men jag tycker det funkade i dag.