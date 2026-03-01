Zugelj efter sitt hattrick: ”Skönt att målen kom idag”
Djurgården studsade tillbaka efter Falkenbergsfiaskot.
Nino Zugelj blev stor matchhjälte med tre mål.
Djurgårdens körde över Skövde med hela 8–0. Stor hjälte blev Nino Zugelj, som slog till med hattrick efter att ha inlett på bänken senast mot Falkenbergs FF.
I den matchen brände 25-åringen två fina lägen som inhoppare, något som satte sina spår under veckan.
– Det var inte lätt såklart, men så är fotbollen ibland. Allt går inte som man vill. Jag borde kanske ha gjort mål då men det var i alla fall skönt att målen kom idag, säger Zugelj till Sportbladet.
Tränaren Jani Honkavaara gjorde hela sju förändringar i startelvan där Mikael Anderson var en av spelarna som fick kliva åt sidan.
– Efter förra matchen behövde vi visa karaktär. Det är mycket snack om ”x-faktor” och ditt och datt. Idag gör vi åtta mål och jag hoppas inte att många kommer prata om ”x-faktor” efter idag, säger Anderson till Sportbladet.
