Zugelj efter sitt hattrick: ”Skönt att målen kom idag”

Djurgården studsade tillbaka efter Falkenbergsfiaskot.

Nino Zugelj blev stor matchhjälte med tre mål.



Foto: Bildbyrån

Djurgårdens körde över Skövde med hela 8–0. Stor hjälte blev Nino Zugelj, som slog till med hattrick efter att ha inlett på bänken senast mot Falkenbergs FF.

I den matchen brände 25-åringen två fina lägen som inhoppare, något som satte sina spår under veckan.

– Det var inte lätt såklart, men så är fotbollen ibland. Allt går inte som man vill. Jag borde kanske ha gjort mål då men det var i alla fall skönt att målen kom idag, säger Zugelj till Sportbladet.

Tränaren Jani Honkavaara gjorde hela sju förändringar i startelvan där Mikael Anderson var en av spelarna som fick kliva åt sidan.

– Efter förra matchen behövde vi visa karaktär. Det är mycket snack om ”x-faktor” och ditt och datt. Idag gör vi åtta mål och jag hoppas inte att många kommer prata om ”x-faktor” efter idag, säger Anderson till Sportbladet.