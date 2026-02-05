AIK tvingas byta speldatum för träningsmatch: ”Kraftigt regnoväder”

Kraftigt oväder fortsätter att ställa till det för AIK:s försäsong.

Nu meddelar klubben att träningsmatchen mot Toronto FC byter speldag.

Matchen kommer att spelas söndag den 8 februari.

Foto: Bildbyrån

AIK befinner sig just nu på Marbella för träningsläger, men klubbens förberedelser inför den kommande säsongen har störts av oväder.

I helgen tvingades klubben ställa in ett träningspass på grund av kraftig vind och nu står det klart att man också tvingas flytta en träningsmatch.

AIK meddelar denna torsdag att träningsmatchen mot Toronto FC, som skulle spelats den 7 februari, istället kommer att spelas den 8 februari. Ett kraftigt regnoväder över södra Spanien är anledningen till att man beslutet att byta speldag.

Matchen kommer att dra i gång vid 16:00 på söndag.