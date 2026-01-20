Prenumerera

Foto: Alamy

Ny träningsmatch – nytt kryss för Bajen

Hammarby spelade försäsongens andra träningsmatch i dag.
Precis som i premiären så blev det kryss.
Denna gång mot FK Pardubice.

Foto: Alamy

Hammarby IF inledde försäsongen under gårdagen med en match mot Slovan Liberec.
Ny tränare Kalle Karlssons debutmatch slutade 1–1 efter ett straffmål från Paulos Abraham.

Nu i dag var det dags för Bajens andra match för försäsongen och på nytt så väntade tjeckiskt motstånd, denna gång i form av FK Pardubice.
Återigen så blev det oavgjort, denna gång mållös då mötet slutade 0–0.

Närmast i Hammarby att spräcka målnollan var Adrian Lahdo som prickade stolpen efter dryga timmen.

