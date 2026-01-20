Ny träningsmatch – nytt kryss för Bajen
Hammarby spelade försäsongens andra träningsmatch i dag.
Precis som i premiären så blev det kryss.
Denna gång mot FK Pardubice.
Hammarby IF inledde försäsongen under gårdagen med en match mot Slovan Liberec.
Ny tränare Kalle Karlssons debutmatch slutade 1–1 efter ett straffmål från Paulos Abraham.
Nu i dag var det dags för Bajens andra match för försäsongen och på nytt så väntade tjeckiskt motstånd, denna gång i form av FK Pardubice.
Återigen så blev det oavgjort, denna gång mållös då mötet slutade 0–0.
Närmast i Hammarby att spräcka målnollan var Adrian Lahdo som prickade stolpen efter dryga timmen.
