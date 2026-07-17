Talangen matchhjälte för Hammarby – vann mot Köge

Hammarby träningsspelade mot danska mästarna HB Köge.

Då slog talangen Inés Lorenius till med två mål.

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Hammarby avslutar ett träningsläger i Kosta med att spela en träningsmatch mot danska mästarna HB Köge.

Hammarby ställde upp med en hyfsat vanlig elva en F19-anfallaren Inés Lorenius fick chans från start. Det skulle belöna sig direkt för i första halvlek slog hon till med matchens första mål. I andra halvlek kunde kunde hon tunnla Köge-målvakten och sätta dit 2–0. Hon var nära ett hattrick men hon fick nöja sig med två mål.

I andra halvlek fick även Mari Nyhagen skriva in sig i målprotokollet.

Matchen slutade 3–0.

Svea Rehnberg stod över matchen på grund av skada, likt så Vilde Hasund. Sedan tidigare har Hammarby berättat att nyförvärvet Anna Walter inte är matchredo samtidigt som Bea Sprung och Madison Pogarch saknas.

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Startelvan: Carlsson – Stina Lennartsson, Alice Carlson, Emilie Bragstad, Gudrun Arnardóttir, Mathilde Janzen – Elin Sørum, Vilma Koivisto – Hanna Sjödahl, Inés Lorenius – Mari Nyhagen.