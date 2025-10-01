Här är Sveriges andra U21-trupp i EM-kvalet

Seger mot Armenien och en sen förlust mot Montenegro.

Nu ska det svenska U21-landslaget fortsätta sin resa mot EM 2027.

Se hela U21-landslagstruppen här!

Foto: Bildbyrån

Under septembersamlingen gick det svenska U21-landslaget in i kvalspelet till EM 2027 i Serbien och Albanien.

Sverige inledde man kvalspelet med att ta emot Armenien och vinna med 3-0 innan man reste till Podgorica och förlorade efter två sent insläppta mål mot Montenegro.

Nu väntar två nya EM-kvalmatcher för förbundskapten Daniel Bäckström och hans U21-landslag. Detta då man möter Italien i Cesena och sedan Polen på Stadsparksvallen i Jönköping.

Under onsdagen tog förbundskapten Daniel Bäckström ut den trupp som ska spela de två kommande matcherna. Då står det klart att Olle Samuelsson från BK Häcken och Alieu Njie får göra debut för U21-landslaget.

Här är U21-landslagets andra EM-kvaltrupp:

Målvakter: Elis Bishesari, Simon Eriksson, André Picornell.

Försvarare: Genesis Antwi, Bleon Kurtulus, Elison Makolli, Matteo Perez Vinlöf, Olle Samuelsson, Hampus Skoglund, Noah Tolf, Nils Zätterström.

Mittfältare/forwards: Amar Ahmed Fatah, Lukas Björklund, Amin Boudri, Markus Karlsson, Jonah Kusi-Asare, Ludwig Malachowski Thorell, Alieu Njie, Richie Omorowa, Marcus Rafferty, Adrian Skogmar, Momodou Sonko, Williot Swedberg.

U21-truppen till EM-kvalet i oktober 🔥 🇮🇹x🇸🇪 | 10 okt | Cesena

🇸🇪x🇵🇱 | 14 okt | Jönköping 🎟️ https://t.co/NJWNZDCW47#SWEU21 🇸🇪 pic.twitter.com/Sr8fdqQRaI — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 1, 2025



