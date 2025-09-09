Sverige föll mot Montenegro – efter två sena mål

Det svenska U21-landslaget inledde sitt EM-kval genom att besegra Armenien.

Mot Montenegro skulle det dock bli tuffare.

Detta då man förlorade – efter två sena mål från Montenegro.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen tog Sveriges U21-landslag mot Armenien i den första kvalmatchen till U21-EM 2027. Matchen spelades hemma i Falkenberg och de blågula vann med hela 3-0.

Under tisdagskvällen spelade man sin andra match i gruppspelet, då man gästade Montenegro på bortaplan.

Inför kvällens match gjorde förbundskapten Daniel Bäckström tre förändringar jämfört med startelvan mot Armenien. Detta då Hampus Skoglund startar istället för Genesis Antwi, Lukas Björklund istället för Amin Boudri och Jonah Kusi-Asare istället för Richie Omorowa.

Matchen skulle dock inte gå Sveriges väg då man inte lyckades få hål på Montenegro.

Det skulle istället hemmalaget få på Sverige, från ett välbekant ansikte. På tilläggstid i den andra halvleken gjorde nämligen Hammarby-spelaren Viktor Djukanovic (som är utlånad till Dunajska Streda) 1-0 och fyra minuter senare utökade Danilo Vukanić ledningen till 2-0.

Innan dess hade även svenske Jeremy Agbonifo fått syna det röda kortet.

Sverige står nu, efter två omgångar, på tre inspelade poäng. Polen och Italien har i sin tur vunnit båda sina matcher.