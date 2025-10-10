TV: Italien med klar seger mot Sverige i U21-kvalet

Det svenska U21-landslaget ställdes inför en stor uppgift.

Detta då man gästade Italien i Cesena.

Där föll man klart med 4-0.

Foto: Bildbyrån

Under septembersamlingen gick det svenska U21-landslaget in i kvalspelet till EM 2027 i Serbien och Albanien.

Sverige inledde kvalspelet med att ta emot Armenien och vinna med 3-0 innan man reste till Podgorica och förlorade efter två sent insläppta mål mot Montenegro.

Nu väntar två nya EM-kvalmatcher för förbundskapten Daniel Bäckström och hans U21-landslag. Detta då man möter Italien i Cesena och sedan Polen på Stadsparksvallen i Jönköping.

Idag, fredag, har det blivit dags för match mot Italien borta. Väl på plats i Cesena började det hela långt från bra för svensk del. Detta då Malmö FF:s Elison Makolli stod för en felpassning som innebar att Niccolò Pisilli ställdes fri mot Bishesari och kunde raka in 1-0 genom ett läckert avslut vid den vänstra stolpen.

Med fem minuter kvar att spela av den första halvleken var Makolli återigen i händelsernas centrum, av fel anledning. Denna gång drog han på sig en straff efter att Francesco Camarda ramlat tämligen enkelt i straffområdet och domaren blåst för straffspark. Den tog Camarda själv hand om och chippade in 2-0-.

På tilläggstid i den första halveleken rullade Italien bort Sverige genom ett fint anfall som slutade med att Niccolò Pisilli dundrade in sitt andra mål för kvällen via ribban.

I den andra halvleken ryckte Sverige upp sig något och skapade klart fler chanser än i den första halvleken. Trots det fick man inte hål på hemmalaget som skulle göra sitt fjärde mål på stopptid, via en ny straffspark. Denna gång var det inbytte Bleon Kurtulus som stod för en misstajmad tackling.

Det innebär att Sverige nu står på tre poäng efter tre matcher medan Italien har gått rent.

Sveriges startelva:

Elis Bishesari; Genesis Antwi, Elison Makolli, Nils Zätterström, Matteo Perez Vinlöf – Lukas Björklund, Ludwig Malachowski Thorell, Amin Boudri – Alieu Njie, Williot Swedberg, Momoudo Sonko.