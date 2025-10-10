TV: U21-landslaget i underläge – efter slarv av Makolli

Under fredagskvällen ställs det svenska U21-landslaget inför en tuff uppgift.

Detta då man gästar Italien i gruppspelet till EM 2027.

Då är Sverige i underläge – efter slarv från Blågult.

Foto: Bildbyrån

Under septembersamlingen gick det svenska U21-landslaget in i kvalspelet till EM 2027 i Serbien och Albanien.

Sverige inledde kvalspelet med att ta emot Armenien och vinna med 3-0 innan man reste till Podgorica och förlorade efter två sent insläppta mål mot Montenegro.

Nu väntar två nya EM-kvalmatcher för förbundskapten Daniel Bäckström och hans U21-landslag. Detta då man möter Italien i Cesena och sedan Polen på Stadsparksvallen i Jönköping.

Idag, fredag, har det blivit dags för match mot Italien borta. Väl på plats i Cesena började det hela långt från bra för svensk del. Detta då Malmö FF:s Elison Makolli stod för en felpassning som innebar att Niccolò Pisilli ställdes fri mot Bishesari och kunde raka in 1-0 genom ett läckert avslut vid den vänstra stolpen.

Italien vann till slut med 4-0.

Sveriges startelva:

Elis Bishesari; Genesis Antwi, Elison Makolli, Nils Zätterström, Matteo Perez Vinlöf – Lukas Björklund, Ludwig Malachowski Thorell, Amin Boudri – Alieu Njie, Williot Swedberg, Momoudo Sonko.