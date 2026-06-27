Elva år gammalt brev återuppstår – med hyllning till Neymar

Ett brev skrivet av en 12-årig Florian Wirtz har fått uppmärksamhet.

Där berättar den framtida stjärnan om sina drömmar – och sin kärlek till Neymar.

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Museet Deutsches Fussballmuseum i Dortmund har öppnat en utställning om det tyska landslaget som spelar VM i Nordamerika, rapporterar sajten Tribuna.

En av föremålen som finns utställda är ett elva år gammalt brev. Men det är inte vem som helst som har skrivit det. Författaren är den tyska stjärnan Florian Wirtz, som vid tidpunkten var blott 12 år gammal.

I brevet berättar den unga Wirtz om sina fotbollsdrömmar och om hur mycket han ser fram emot att spela med ett lag där alla spelarna är ett år äldre det kommande året. Han beskriver även sin oro över att kompisarna har börjat bli taskiga mot honom.

Den framtida Liverpool-spelaren avslutar brevet med att redogöra sina förhoppningar om framtiden.

”Jag tror att jag i framtiden kommer att ha en underbar fru och två barn. Mitt främsta mål i skolan just nu är att ta studenten. Efter det hoppas jag bli fotbollsspelare och spela lika bra som min idol Neymar Junior”.

Om allt går vägen kan Tyskland och Brasilien komma att mötas i semifinalen i VM. Då får den numera 23-åriga Wirtz chansen att ställas mot sin barndomsidol.