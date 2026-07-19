Argentina agerar – Paredes inbytt

Mållöst efter första 45 i VM-finalen.

Då gör Argentina ett byte.

Leandro Paredes kliver in.

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Den första halvleken i VM-finalen slutade mållöst efter att Spanien haft de bästa lägena. Argentina tvingades till ett tidigt byte då Lisandro Martinez bröt med befarad skada.

Inför den andra halvleken gjorde förbundskapten Lionel Scaloni ett skifte. Yttermittfältaren Nico Gonzalez, som startade, fick kliva av och in kom Leandro Paredes.

32-åringen gör därmed sitt sjunde framträdanden i årets världsmästerskap.

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