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Lionel Messi. Foto: Alamy

Argentinas sjuka (!) VM-facit

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Tre mål mot Egypten i går och en biljett till VM-kvartsfinal.
Nu har Argentina gjort fler än två mål i elva (!) raka VM-matcher.

**Lionel Messi firar kvitteringsmålet till 2–2 under åttondelsfinalen mellan Argentina och Egypten i fotbolls-VM 2026 på Atlanta Stadium i Atlanta, USA, den 7 juli 2026.**
Lionel Messi. Foto: Alamy

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Det var nära att blir ett smärtsamt uttåg ur VM 2026 när Argentina skrällartat hamnade i ett 2–0-underläge mot Egypten i går, tisdag. Skillnaden på argentinarna och egyptierna blev dock smärtsamt tydlig; Argentina har Lionel Messi, det har inte Egypten.

39-åringen låg bakom en mäktig vändning när toppnationen gjorde tre mål på drygt tio minuter och vände på steken i åttondelsfinalen. Därmed är Argentina vidare till kvartsfinal i VM som ett av världens åtta bästa fotbollsländer.

**Argentinas spelare tackar publiken efter segern med 3–2 mot Egypten i åttondelsfinalen i fotbolls-VM 2026 på Atlanta Stadium i Atlanta, USA, den 7 juli 2026.**
Argentina jublar. Foto: Alamy

Två mål – i elva raka matcher

Gårdagens trippla mål skrev dessutom historia. Nu har Argentina gjort minst två mål i elva raka VM-matcher, enligt siffror från statistiktjänsten Squawka. Det är Messi och kompani bara den andra nationen att lyckas med i VM-historien.

ResultatMotståndare
1–2Mexiko
2–0Polen
2–1Australien
2–2Nederländerna
3–0Kroatien
3–3Frankrike
3–0Algeriet
2–0Österrike
3–1Jordanien
3–2Kap Verde
3–2Egypten

Den enda nation som har lyckats med samma bedrift var Uruguay mellan 1930 (det första världsmästerskapet) och 1954.

Argentina ställs mot Schweiz i kvartsfinal i helgen.

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