Argentinas sjuka (!) VM-facit
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Tre mål mot Egypten i går och en biljett till VM-kvartsfinal.
Nu har Argentina gjort fler än två mål i elva (!) raka VM-matcher.
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Det var nära att blir ett smärtsamt uttåg ur VM 2026 när Argentina skrällartat hamnade i ett 2–0-underläge mot Egypten i går, tisdag. Skillnaden på argentinarna och egyptierna blev dock smärtsamt tydlig; Argentina har Lionel Messi, det har inte Egypten.
39-åringen låg bakom en mäktig vändning när toppnationen gjorde tre mål på drygt tio minuter och vände på steken i åttondelsfinalen. Därmed är Argentina vidare till kvartsfinal i VM som ett av världens åtta bästa fotbollsländer.
Två mål – i elva raka matcher
Gårdagens trippla mål skrev dessutom historia. Nu har Argentina gjort minst två mål i elva raka VM-matcher, enligt siffror från statistiktjänsten Squawka. Det är Messi och kompani bara den andra nationen att lyckas med i VM-historien.
|Resultat
|Motståndare
|1–2
|Mexiko
|2–0
|Polen
|2–1
|Australien
|2–2
|Nederländerna
|3–0
|Kroatien
|3–3
|Frankrike
|3–0
|Algeriet
|2–0
|Österrike
|3–1
|Jordanien
|3–2
|Kap Verde
|3–2
|Egypten
Den enda nation som har lyckats med samma bedrift var Uruguay mellan 1930 (det första världsmästerskapet) och 1954.
Argentina ställs mot Schweiz i kvartsfinal i helgen.
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