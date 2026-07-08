Argentinas sjuka (!) VM-facit

Tre mål mot Egypten i går och en biljett till VM-kvartsfinal.

Nu har Argentina gjort fler än två mål i elva (!) raka VM-matcher.

Lionel Messi. Foto: Alamy

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Det var nära att blir ett smärtsamt uttåg ur VM 2026 när Argentina skrällartat hamnade i ett 2–0-underläge mot Egypten i går, tisdag. Skillnaden på argentinarna och egyptierna blev dock smärtsamt tydlig; Argentina har Lionel Messi, det har inte Egypten.

39-åringen låg bakom en mäktig vändning när toppnationen gjorde tre mål på drygt tio minuter och vände på steken i åttondelsfinalen. Därmed är Argentina vidare till kvartsfinal i VM som ett av världens åtta bästa fotbollsländer.

Argentina jublar. Foto: Alamy

Två mål – i elva raka matcher

Gårdagens trippla mål skrev dessutom historia. Nu har Argentina gjort minst två mål i elva raka VM-matcher, enligt siffror från statistiktjänsten Squawka. Det är Messi och kompani bara den andra nationen att lyckas med i VM-historien.

Resultat Motståndare 1–2 Mexiko 2–0 Polen 2–1 Australien 2–2 Nederländerna 3–0 Kroatien 3–3 Frankrike 3–0 Algeriet 2–0 Österrike 3–1 Jordanien 3–2 Kap Verde 3–2 Egypten

Den enda nation som har lyckats med samma bedrift var Uruguay mellan 1930 (det första världsmästerskapet) och 1954.

Argentina have now scored 2+ goals in 11 consecutive World Cup games:



⚽️⚽️ vs Mexico

⚽️⚽️ vs Poland

⚽️⚽️ vs Australia

⚽️⚽️ vs Netherlands

⚽️⚽️⚽️ vs Croatia

⚽️⚽️⚽️ vs France

⚽️⚽️⚽️ vs Algeria

⚽️⚽️ vs Austria

⚽️⚽️⚽️ vs Jordan

⚽️⚽️⚽️ vs Cape Verde

⚽️⚽️⚽️ vs Egypt 🆕



They are just… pic.twitter.com/Fhnf2zKMIq — Squawka (@Squawka) July 7, 2026

Argentina ställs mot Schweiz i kvartsfinal i helgen.