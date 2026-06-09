Artan stoppas från att döma VM: ”Väldigt, väldigt besviken”

Han stoppades från att resa in till USA och från att döma sina VM-matcher.

Nu talar den somaliske domaren Omar Artan ut.

– Jag är bara en domare som försöker leva sin dröm, säger han till New York Times.

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Omar Abdulkadir Artan var en av 52 domare som fick chansen att döma matcher i sommarens VM.

Däremot stoppades den somaliske domaren från att resa in till USA till följd av visumproblem och skickades tillbaka till Istanbul, varifrån han kom. Efter detta har Fifa gått ut med att fjolårets bästa afrikanska domare inte kommer att medverka i mästerskapet.

”Fifa lägger sig inte i ett värdlands immigrationsprocedurer”, skrev de i ett uttalande.

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Nu talar Artan, för första gången, ut om den bisarra situation som har uppstått.

– Jag är väldigt, väldigt besviken. Jag är bara en domare som försöker leva sin dröm, mitt livs största dröm, att komma till VM, säger han till The New York Times.

Artan berättar även att han blev förhörd av gränsvakter på Miamis flygplats under natten och att detta ska ha pågått i elva timmar.

– Jag tror att de har ett problem med mitt land, berättade Artan vidare.

Just Somalia och USA har haft en komplex relation sedan Donald Trump blev president för andra gången som bland annat har mynnat ut i stränga rese- och visumrestriktioner för somaliska medborgare.



