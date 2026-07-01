Barndomsvännen efter Bergvalls VM-insats: ”Topp två bäst i Sverige”

Lucas Bergvall utmärkte sig i VM.

Det tycker Sirius-spelaren tillika barndomsvännen Charlie Nildén.

– Han borde vara nöjd, han gör det otroligt bra, säger Nildén till FotbollDirekt.

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Sverige tog sig till sextondelsfinal i VM – men där tog det stopp mot ett stjärnspäckat Frankrike. En Blågult-spelare som utmärkte sig i matchen var Lucas Bergvall.

20-åringen fick förtroende från start innan han byttes ut i den 66:e minuten. Sirius-mittfältaren Charlie Nildén, som är nära vän till Bergvall, var imponerad av Spurs-stjärnans insats.

– Det är en god vän till mig. Sedan tycker jag absolut att han skulle startat alla matcher. Sedan visar han i sina inhopp att han gör det väldigt bra och har en otrolig kvalitet. Det tycker jag att han visade mot Frankrike, säger Charlie Nildén till FotbollDirekt och fortsätter:

– Enligt mig är han topp två bäst i Sverige och det visar han med inställning och kvaliteten med bollen.

Bergvall gjorde totalt fyra framträdanden varav tre inhopp under mästerskapet. Han noterades dessutom för en assist i premiären mot Tunisien.

– Han borde vara nöjd, han gör det otroligt bra, konstaterar Nildén.

Vad tyckte du om Sveriges insats i stort?

– Jag förväntade mig inget mer, om jag ska vara ärlig. Frankrike är otroligt bra lag och jag tror de flesta förstod att det skulle till något unikt för att det skulle bli vinst. Deras gruppspel tycker jag inte heller var så bra, avslutar Nildén.

Charlie Nildén och Lucas Bergvall spelade tillsammans i BP:s framgångsrika P06-lag.