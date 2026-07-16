Bekräftat: Donald Trump närvarar på VM-finalen

På söndag spelas VM-finalen i New Jersey.

Då kommer Donald Trump vara på plats.

Det bekräftar Vita Husets pressansvariga.

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Donald Trump har inte synts till på någon match under VM. Men när finalen går av stapeln på MetLife Stadium i New Jersey kommer presidenten vara en del av publiken.

Det bekräftar Vita Husets pressekreterare Karoline Leavitt under torsdagen, enligt The Guardian.

Fifas president Gianni Infantino har tidigare bekräftat att Trump kommer att dela ut pokalen till det vinnande laget, likt han gjorde under finalen av klubblags-VM förra sommaren.

Det har blivit kutym att värdnationens ledare är med under prisutdelningen. Det skedde både 2022, då Qatars Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani gav pokalen till Argentina, och 2018 då Rysslands president Vladimir Putin belönade Frankrike.

Donald Trump har trots sin brist på närvaro under matcherna varit i händelsernas centrum under VM. Efter att amerikanen Folarin Balogun blivit avstängd i åttondelsfinalen valde Trump att ringa Infantino i hopp om att få den hävd.

Det lyckades och Balogun fick spela mot Belgien. Trots det förlorade USA med 4–1 och åkte ur turneringen.

Spanien och Argentina gör upp i VM-finalen. Matchen har avspark under söndagskväll.