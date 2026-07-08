Belgiska uttalandet i natt: ”Känner stöd från miljoner”

Soppan kring Folarin Balogun fortsätter.

Under natten till onsdag uttalar sig det belgiska fotbollförbundet (RBFA) igen.

”RBFA kommer att fortsätta driva det pågående ärendet med Fifa”, skriver förbundet.

Folarin Balogun. Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Det blev ett amerikanskt VM-uttåg i åttondelsfinalen mot Belgien, trots att USA fick förstärkning av den avstängde anfallsstjärnan Folarin Balogun, 25. Nu uttalar sig det belgiska fotbollförbundet (RBFA) om Fifa-soppan som har präglat fotbollsvärlden i veckan.

”Belgiska fotbollsförbundet (RBFA) är stolt över det sätt på vilket ”De röda djävlarna” svarade på planen. Samtidigt kommer RBFA att fortsätta driva det pågående ärendet med Fifa utanför planen”, skriver förbundet och fortsätter:

”RBFA är övertygat om att internationell fotboll bäst tjänas av ett disciplinärt regelverk och en styrning som fullt ut värnar principerna om rättssäkerhet, transparens, likabehandling och fair play.”

Backar från rättsliga processer

Samtidigt meddelar Belgien att man inte kommer att inleda rättsliga processer mot Fifa.

”Tydliga processer, respekt för rätten till försvar och en konsekvent tillämpning av regelverket är avgörande för att upprätthålla förtroendet hos medlemsförbund, tränare, spelare, supportrar och alla andra intressenter inom fotbollen.”

”Oavsett det sportsliga resultatet kommer RBFA att fortsätta verka för att Fifa tillämpar dessa principer korrekt och konsekvent, så att varje form av godtycke undviks. I detta arbete känner vi stöd från miljontals fotbollssupportrar världen över, liksom från många andra medlemsförbund.”

Belgien ställs mot Spanien i kvartsfinal på fredag den 10 juli.