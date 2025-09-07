Dejan Kulusevski kommer sannolikt att missa hela VM-kvalet.

Trots det har han närvarat under hela septembersamlingen.

– Det är otroligt starkt av honom att komma hit och stötta laget, säger Tottenham-kollegan Lucas Bergvall till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Det svenska landslaget har rest till Kosovo och Pristina för att spela den andra matchen i VM-kvalet under måndagen.

En spelare som inte är uttagen i landslagstruppen är Dejan Kulusevski – som även utelämnades ur Tottenham Hotspurs Champions League-trupp. Detta med anledning av ett skadat, och opererat, knä.

Trots detta har lagkaptenen för landslaget närvarat under hela samlingen för att stötta sina lagkamrater. Det är i sin tur någonting som Spurs-kompanjonen Lucas Bergvall uppskattar.

– Det betyder jättemycket som den lagkapten som Dejan är. Det är otroligt starkt av honom att komma hit och stötta laget, säger Lucas Bergvall till Sportbladet och berättar om hur hårt Kulusevski jobbar för att komma tillbaka.

– Otroligt hårt. Han jobbar varje dag i stort sett i Spurs. Han kommer att komma tillbaka starkare.

På frågan om 25-åringen arbetar maniskt i sin rehab svara Bergvall:

– Du vet hur han är, han har en otroligt stark karaktär med en otroligt stark vilja. Som jag sa, han kommer tillbaka starkare och göra ännu bättre grejer.

Matchen mellan Kosovo och Sverige har avspark klockan 20.45 imorgon, måndag.

