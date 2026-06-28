Beskedet: Alla spelare tillgängliga mot Frankrike

Sverige är vidare i VM.

Blågult ska spela sextondelsfinal mot Frankrike.

Då kommer beskedet att alla spelare är tillgängliga.

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Sverige möter Frankrike i sextondelsfinal i VM på tisdagskvällen.

Då kan kommer ett glädjebesked inför. Alla spelare är tillgängliga.

– Planen är att alla ska delta för fullt, säger presschefen Petra Thorén enligt Fotbollskanalen.

Detta innebär att de spelare som dragit med känningar under VM, Eric Smith och Benjamin Nygren nu är tillbaka i träning.

Sedan tidigare har Isak Hien åkt hem efter skadan han ådrog sig mot Japan.