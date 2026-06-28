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Foto: Alamy

Beskedet: Alla spelare tillgängliga mot Frankrike

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Sverige är vidare i VM.
Blågult ska spela sextondelsfinal mot Frankrike.
Då kommer beskedet att alla spelare är tillgängliga.

Oslo, Norge. 31 maj 2026. Graham Potter, förbundskapten för Swedens herrlandslag, under en presskonferens på Ullevaal Stadion inför måndagens träningslandskamp mot Norway i Oslo. *** Bilden ingår i SPORTPAKETET. För övriga gäller BETALBILD. *** Foto: Björn Larsson Rosvall/TT/Kod 9200. Denna text är automatiskt översatt. Källa: TT Nyhetsbyrån/Alamy Live News.
Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Sverige möter Frankrike i sextondelsfinal i VM på tisdagskvällen.

Då kan kommer ett glädjebesked inför. Alla spelare är tillgängliga.

– Planen är att alla ska delta för fullt, säger presschefen Petra Thorén enligt Fotbollskanalen.

Detta innebär att de spelare som dragit med känningar under VM, Eric Smith och Benjamin Nygren nu är tillbaka i träning.

Sedan tidigare har Isak Hien åkt hem efter skadan han ådrog sig mot Japan.

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