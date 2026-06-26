Nytt besked kring Hiens skada: ”Ska undersökas”

Isak Hien skadade sig i matchen mot Japan.

Nu ska den svenske mittbacken magnetröntgas, meddelar presschefen Petra Thorén.

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Isak Hien tvingades bryta i första halvlek mot Japan. Den svenske försvararen grinade illa innan han haltade av planen. Efter matchen var förbundskaptenen Graham Potter tveksam till att mittbacken kan fortsätta VM.

– Det ser illa ut. Det är förkrossande för honom, sa han till SVT.

Under fredagen kom nytt besked kring Hiens skada.

– Isak kommer att undersökas under dagen. När vi har mer besked kommer vi meddela det. Det är en magnetröntgen, säger presschefen Petra Thorén till Aftonbladet.

Det är ännu oklart om han blir kvar i Blågult i återstoden av mästerskapet.

– Det har vi inga besked om. Han ska undersökas och utifrån det sker en diskussion.



