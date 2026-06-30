Beskedet: Isak Hien har opererats

Isak Hien lämnade VM på grund av skada.

Nu har svensken opererats.

Det meddelar klubblaget Atalanta.

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Isak Hien tvingades bryta matchen mot Japan på grund av skada. Kort senare meddelade Blågult att mittbacken lämnar VM.

Nu meddelar Hiens klubblag, Atalanta, att han har opererats i Finland hos en specialist för skador i baksida lår.

”Krya på dig Isak, vi är alla med dig”, skriver klubben på X.

Enligt tidigare uppgifter väntas Hien bli borta i två månader.