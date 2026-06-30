VM medan du sov: Stornationerna föll – Sverige-dödaren i tårar

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Här är allt du har missat från nattens VM-matcher.

Foto: Alamy

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Detta har hänt

Sextondelsfinalerna tuggar på och under måndagskvällen undvek Brasilien ett enormt fiasko mot Japan när Gabriel Martinelli avgjorde till 2–1 i matchens 95:e (!) minut.

Under natten till tisdag var det dags för nästa stornation att darra. Tyskland pressade rejält av Paraguay och efter 1–1 efter 90 minuter togs sextondelsfinalen till förlängning. Väl där kunde ingen vinnare koras och matchen fick avgöras på straffsparkar. Tyskland har aldrig tidigare förlorat en straffsparksläggning i ett VM och har vunnit fyra raka (1982, 1986, 1990, 2006) men mot Paraguay tog sviten slut. Det betyder att den sydamerikanska nationen ställs mot Sverige eller Frankrike i åttondelsfinal.

Vi spolar fram tiden några timmar och ännu en sextondelsfinal fick avgöras på straffar. Marocko kvitterade sent mot Nederländerna efter Cody Gakpos ledningsmål och i straffläggningen var det marockanerna som var starkare. Det betyder att Marocko är vidare till åttondel mot Kanada medan Nederländernas VM-sommar är över.

Nattens rubriker

Det var i samband med Nederländernas ledningsmål mot Marocko som känslorna för målskytten Cody Gakpo blev för stora. Stjärnan, som till vardags spelar i Liverpool i Premier League, meddelade i helgen att han och hans fru har drabbats av ett tragiskt missfall och förlorat sitt barn. När anfallaren nätade mot Marocko, i vad som såg ut att bli matchavgörande, föll han ihop i gråt på marken. Han tröstades av lagkamraterna innan han ställde sig upp och pekade mot himlen.

Cody Gakpo. Foto: Alamy

Nattens överraskning

Att Tyskland skulle falla mot Paraguay stod nog inte på mångas bingo-kort. Nej, Tyskland har som bekant aldrig tidigare förlorat en straffsparksläggning i ett VM och efter chockförlusten mot Paraguay i natt var den tyska förbundskaptenen Julian Nagelsman fullständigt rasande.

Tränaren tyckte inte att Jonathan Tahs ledningsmål i förlängningen borde ha dömts bort.

– Det är en skandal att han blåser för det. Det är en fullständig skandal, sa han enligt Bild i natt.

Även Kai Havertz var uppgiven efter ännu ett fisko för ”Die Manschaft”.

– Jag är mållös. Det är mitt andra VM och vi har sabbat det för andra gången i rad. De senaste turneringarna har varit en katastrof, sa Arsenal-spelaren.

Ställningarna

Brasilien, Paraguay och Marocko är vidare till åttondelsfinal i VM 2026 efter nattens resultat. Se slutspelsträdet nedan.