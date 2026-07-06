Beskedet: Neymar slutar i landslaget

Brasilien stod för ett nytt fiasko i VM.

Nu meddelar Neymar att han gjort sin sista match för landslaget

– Jag försökte, jag försökte. Nu är det över, säger stjärnan till Globo.

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Brasilien är ute ute VM redan i åttondelsfinalen efter förlust med 2–1 mot Norge. Nederlaget innebär även att Neymar har gjort sitt i landslaget.

Det blev även symboliskt att stjärnans sista match för Brasilien skedde på MetLife Stadium. Det var nämligen på den arenan som Neymar gjorde sin landslagsdebut i augusti 2010, under en träningsmatch mot USA.

– Jag försökte, jag försökte. Nu är det över. Jag började här och jag avslutade här, säger 34-åringen till brasilianska Globo efter matchen.

Totalt blev det 80 mål på 130 matcher för Brasilien. 34-åringen gjorde en oväntad comeback till årets VM efter att ha varit utanför landslaget i tre år.

”Måste byta ut några spelare”

Carlo Ancelotti meddelar däremot att han ämnar fortsätta som förbundskapten för Brasilien. Samtidigt pekar han på flera brister i landslaget.

– Vi måste tänka på framtiden, men det är väldigt tydligt att vi behöver förändra mittfältet. Jag tycker att vi måste byta ut några spelare. Vi behöver unga talanger. Vi behöver spelare på hög internationell nivå som kan ta plats i det brasilianska landslaget, säger han enligt ESPN.

Ancelotti tog över Brasilien i maj 2025 och förlängde nyligen sitt kontrakt med fyra år.

Brasilien har nu gjort sin sämsta VM-turnering sedan 1990, då man åkte ut i åttondelsfinalen mot Argentina.