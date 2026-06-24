Blågul glädje: Bästa trea inför avslutningen

Tre poäng och en noll-målskillnad.

Det räcker för att Sverige ska toppa grupptreorna inför sista omgången.

Nu avgörs det om det blir slutspel för ”Blågult”.

Foto: Bildbyrån

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Efter en smakstart och 5–1-seger mot Tunisien i VM-premiären i förra veckan och en käftsmäll och storförlust mot Nederländerna med samma siffror i helgen avgörs Sveriges VM-öde i den allra sista omgången av gruppspelet.

”Blågult” står på tre insamlade poäng på de två första matcherna och en målskillnad på noll och har chansen att gå om grupptvåan Japan under natten till fredag svensk tid (01:00) men även vid tappad poäng kan Sverige gå vidare till slutspel. De åtta av 12 bästa grupptreorna går nämligen vidare till sextondelsfinal tillsammans med alla gruppettor och tvåor – och inför sista omgången ser det ljust ut för svensk del.

Foto: Bildbyrån

Sverige bästa grupptrea

Efter att alla nationer har spelat sina två inledande omgångar leder nämligen Sverige tabellen för de bästa grupptreorna, tätt följt av Skottland på samma poäng och målskillnad (med färre gjorda mål).

Målskillnad Poäng Sverige 0 3 Skottland 0 3 Kroatien -1 3 Algeriet -2 3 Paraguay -2 3 Kap Verde 0 2 Belgien 0 2 Tjeckien -1 1 DR Kongo -1 1 Ecuador -1 1 Bosnien -3 1 Senegal -3 0

Enligt den norska tidningen VG:s datamodell står Sveriges chanser på slutspel på hela 93 procent. Siffran har minskat med några procentenheter sedan i går, tisdag, (94,3) men statistiken talar ändå för en svensk sextondelsfinal. Där väntar med största sannolikhet Frankrike (55,8 procent) eller Norge (18,1 procent).