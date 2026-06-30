Blågula supportern: Han blir viktigast för Sverige

”Blågult” har ett berg att bestiga.

Men den svenska supportern Pelle Nilsson Nuñez har hopp.

– Ge inte upp. Vi kör ända in i kaklet, säger han.

Graham Potter och Nilsson Nuñez, Camp Sweden. Foto: Bildbyrån / Camp Sweden

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Det blågula VM-hoppet hänger på en skör tråd när världslaget Frankrike står för ett enormt tufft motstånd i sextondelsfinalen i natt. ”Les Bleus” har vunnit samtliga VM-matcher hittills i turneringen och den offensiva spetstrion Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé och Michael Olise har lett stornationen till hela tio (!) gjorda mål på tre matcher.

FotbollDirekts superdator BETSiE har tidigare gett Sverige strax över tio procents chans att ta sig vidare till åttondelsfinal, men den blågula supportern Pelle Nilsson Nuñez lever på hoppet.

– Jag säger 30 procent, säger han, på plats i USA, på frågan om hur stora chanser Sverige har i natt.

Glasklara taktiken

För Nilsson Nuñez från Camp Sweden bör förbundskapten Graham Potters taktik mot Frankrike vara solklar.

– För att vinna mot Frankrike tror jag att vi måste ligga lågt och kontra, säger han.

Sverige i träning inför Frankrike. Foto: Bildbyrån

Vem blir viktigast för Sverige?

– Viktigast tror jag kommer att bli ”mister keeper”, om det blir Widell Zetterström eller vem det nu blir. Målvakten kommer att kunna avgöra för oss.

Sverige-supportern har ett sista budskap innan ödesmatchen i New Jersey.

– Ge inte upp. Vi kör ända in i kaklet, avslutar han.

Sverige möter Frankrike klockan 23:00 på tisdagskvällen (svensk tid).