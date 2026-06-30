Strax över tio procent.

Så små är Sveriges chanser i sextondelsfinalen mot Frankrike.

Det menar superdatorn BETSiE som har simulerat matchen – 20 000 gånger.

Foto: Alamy

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Det blev svårast tänkbara motstånd i VM-sextondelsfinalen för Sverige. På andra sidan planen i New Jersey i kväll står världslaget Frankrike, som många höll som förhandsfavoriter till VM-guldet och som har vunnit samtliga matcher i världsmästerskapet hittills.

Med världsstjärnor som Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise och Désire Doué i spetsen kommer kvällens match mot Frankrike att bli ett enormt test för ”Blågult”. Nyligen gav den norska tidningen VG:s datamodell Sverige enbart 17,6 procents chans att ta sig förbi ”Les Bleus” i sextondelen, och nu kommer ännu mörkare siffror för svensk del.