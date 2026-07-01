Blågult sågas: ”En förskräckelse”

Sverige kollapsade mot Frankrike.

Nu sågas ”Blågult” i internationell press.

”Sveriges uppspelsfas lär studeras länge under kapitlet ”så här ska man inte starta ett anfall””, skriver italienska Gazzetta dello Sport.

Victor Nilsson Lindelöf. Foto: Bildbyrån

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Det svenska VM-äventyret är till sist över efter en 3–0-förlust mot Frankrike i sextondelsfinalen i natt. Även om ”Blågult” stod emot länge och var på väg mot ett 0–0-resultat i halvtid (om inte för ett sent ledningsmål från Kylian Mbappé) så får den svenska insatsen i slutspelet låga betyg av internationell press.

”Svenskarna lyckades med några farliga kontringar, men deras begränsningar i bollinnehavet var en besvikelse, till och med en förskräckelse.”, skriver franska Le Parisien i natt.

Skolboksexempel: Så ska man inte anfalla

Även italienska Gazzetta dello Sport sågar Sveriges insats och pekar på att anfallsspelet var ett skolboksexempel på ”hur man inte startar anfall”.

”Att försvara sig mot Frankrike är fullt förståeligt – ett erkännande av motståndarens överlägsenhet som i bästa fall kan hålla en kvar i matchen. Betydligt svårare att försvara är däremot den envisa taktiken att gång på gång slå långa, chansartade bollar mot ingenstans. Sveriges uppspelsfas lär studeras länge på La Masia i Barcelona under kapitlet ”så här ska man inte starta ett anfall”. Som i en dokumentär om 1970-talets fotboll ser man målvakten slå en lång utspark, medan hela det svenska laget befinner sig fyrtio meter bort – med avstånd som snarare gynnar Frankrike, som enkelt återerövrar bollen.”, skriver den italienska tidningen.

”Omställningarna är dessutom inte särskilt snabba, och den svenska backlinjen – enkel men fysisk – lyckas stå emot med hjälp av en ansenlig dos tur. Så fortsätter det, ända tills Kylian Mbappé bestämmer sig för att göra det på egen hand, med bollen vid fötterna och hela det svenska försvaret framför sig, strax innan domaren Danny Makkelie blåser för en svalkande vätskepaus.”, fortsätter Gazzetta dello Sport.

Sverige förlorade matchen med 3–0 efter dubbla Mbappé-mål. För Frankrike väntar Paraguay i åttondelsfinalen i helgen.