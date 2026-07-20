Brevet: ”Dina tårar är våra tårar”

Förlust i den sista (?) VM-matchen.

Då brast det för Lionel Messi.

”Dina tårar är våra tårar, kapten”, skriver Selección Argentina på X.

Lionel Messi. Foto: Alamy

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Det blev ingen återupprepning av bedriften från 2022 och i Lionel Messis förmodligen sista VM-match fick den 39-åriga legendaren se på när Spanien firade VM-guldet.

Efter finalförlusten i går, söndag, brast det för superstjärnan. När Messi, iklädd silvermedaljen runt halsen, gick ned till de argentinska supportrarna på kortsidan sågs han i tårar. Många har spekulerat i om finalen var stjärnans allra sista VM-match. Inget är bekräftat ännu men när nästa världsmästerskap spelas, 2030, är Lionel Messi 43 år gammal.

Lionel Messi. Foto: Alamy

Lionel Messi. Foto: Alamy

Under natten till måndag skickade det argentinska landslaget ut ett öppet brev till Messi.

”Dina tårar är våra tårar, kapten. Du har gett oss de största glädjestunderna i våra liv. Tack för din hängivenhet, din magi och för att du gav allt ända till den allra sista sekunden”, skriver Selección Argentina på X.

”Vi kommer att älska dig för alltid, Leo!”

Tus lágrimas son las nuestras, Capitán 👑🇦🇷



Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo 🙌



¡Te amamos para siempre, Leo! 🩵🤍 pic.twitter.com/YxcYJbwuPl — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

Lionel Messi är den spelare som har gjort näst flest VM-mål genom tiderna (21), enbart trumfad av Kylian Mbappé (22).